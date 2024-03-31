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"Эта победа для Украины": Богачук - о завоевании титула временного чемпиона

Украинец оценил успешный бой с Мендосой и обозначил дальнейшие планы.
Сегодня, 15:45
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Новоиспеченный временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился впечатлениями от победы над Брайаном Мендосой и завоевания титула.

Украинский боксер выиграл поединок против американца единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111, 117-111.

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"Прежде всего, я хочу сказать, что эта победа для Украины, для украинского народа. У нас тяжелые времена. И этим выступлением я хочу мотивировать наших людей на победу. Я хочу сказать украинским фанатам - держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, я буду стараться побеждать и мотивировать вас. Вместе мы победим. Украинцы - это несгибаемые люди.

После 12 раундов я чувствую себя отлично. Наверное, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные чувства. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Наверно, лучший бой в моей профессиональной карьере. Сейчас я доволен. Я - чемпион мира.

Мендоса - отличный боксер, у него большой опыт и он в хорошей форме. В предыдущем бою Мендоса нокаутировал Фундору, отличного боксера. Для меня это был серьезный соперник.

Дальше, возможно, Себастьян Фундора, возможно, Тим Цзю. Я хочу стать лучшим, хочу стать чемпионом мира, хочу собрать все титулы. Давайте, парни, я готов драться с лучшими соперниками. Хочу стать абсолютным чемпионом мира!" - заявил Богачук после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Богачук - Мендоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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