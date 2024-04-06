Богачук: Хочу боксировать в Украине
Обладатель временного титула WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился своими планами после победы над Брайаном Мендосой.
По словам спортсмена, он намерен побороться за полноценный пояс и хочет провести бой у себя на родине.
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"Я не знаю, кто следующий? Мне нужны чемпионы. Мне нужны лучшие боксеры. Я должен драться с лучшими бойцами. Мне нужны титулы… мне нужны все титулы.
Я не чувствую себя чемпионом, не знаю почему. Возможно, это произойдет позже, когда буду владеть четырьмя титулами.
Я хочу драться в Украине, но сейчас это невозможно из-за войны. Я хочу показать украинцам свой бокс", - приводит слова Богачука Boxing Scene.
Напомним, Сергей победил Мендосу единогласным решением судей.
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