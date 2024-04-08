Богачук оценил сенсационное поражение Цзю от Фундоры

Временный чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Сергей Богачук поделился мнением о поражении Тима Цзю в поединке против Себастьяна Фундоры.

По словам украинца, он знал, что Фундора победит, несмотря на оценку аналитиков и букмекеров.

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"Я до этого боя говорил, что победит Себастьян, а мне мало кто верил. Многие вообще говорили, что Цзю убьет Фундору в первых раундах.

Я думаю, что это были люди, которые плохо знают Фундору или плохо понимают бокс. Он очень сильный боксер, я его знаю в ринге, поэтому и давал такие прогнозы. Многие знают его прямо со стороны, а когда ты чувствуешь его стиль, давление, характер, удар, функциональную подготовку - ты совсем иначе на него смотришь и оцениваешь его", - сказал Богачук в интервью XSPORT.

Напомним, Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей в поединке за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

Ранее Богачук назвал страну, в которой хочет проводить бои.

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