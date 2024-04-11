"Он такой крутой": Стивенсон оценил Александра Усика

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) поделился мнениями о чемпионах WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам американца, представитель Украины является крутым спортсменом.

"Смотрю бой Усика и Майкла Хантера. Не буду лгать, Усик такой крутой. Этого парня будет тяжело победить", - написал Стивенсон.

Watching Usyk vs Micheal Hunter not gone lie Usyk is so cold this dude is gone be hard to beat — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) April 9, 2024

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее тренер британца расхвалил Усика, назвав его главный навык.

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