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"Он такой крутой": Стивенсон оценил Александра Усика

Американец смотрел поединок украинского чемпиона.
Сегодня, 14:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) поделился мнениями о чемпионах WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам американца, представитель Украины является крутым спортсменом.

"Смотрю бой Усика и Майкла Хантера. Не буду лгать, Усик такой крутой. Этого парня будет тяжело победить", - написал Стивенсон.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее тренер британца расхвалил Усика, назвав его главный навык.

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