"Он такой крутой": Стивенсон оценил Александра Усика

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) поделился мнениями о чемпионах WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам американца, представитель Украины является крутым спортсменом.

"Смотрю бой Усика и Майкла Хантера. Не буду лгать, Усик такой крутой. Этого парня будет тяжело победить", - написал Стивенсон.

Watching Usyk vs Micheal Hunter not gone lie Usyk is so cold this dude is gone be hard to beat