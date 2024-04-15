Официально объявлен бой Бивол - Бетербиев

Два россиянина окажутся в одном ринге.

Чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) проведет поединок против обладателя поясов WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева (20-0, 20 КО).

Бой состоится 1 июня в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Свой последний бой Бивол провел в конце декабря, победив Линдона Артура. Бетербиев в середине января одолел Каллума Смита.

Ранее был представлен пояс WBC, который будет стоять на кону в бою Усик - Фьюри.

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