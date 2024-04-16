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"Буду пытаться с ним договориться": Богачук о том, чтобы сделал с путиным

Украинец хочет скорейшего окончания войны.
Сегодня, 15:30
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) поделился мнением о возможной встречи с президентом россии владимиром путиным.

По словам украинца, он бы постарался договориться, если бы оказался с ним в одной комнате.

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"Думаю, что постараюсь с ним договориться, чтобы скорее закончилась эта проклятая война", - приводит слова Богачука sport-express.ua.

Напомним, в конце марта Сергей победил Брайана Мендосу и получил титул временного чемпиона.

Ранее промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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