"Буду пытаться с ним договориться": Богачук о том, чтобы сделал с путиным
Украинец хочет скорейшего окончания войны.
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) поделился мнением о возможной встречи с президентом россии владимиром путиным.
По словам украинца, он бы постарался договориться, если бы оказался с ним в одной комнате.
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"Думаю, что постараюсь с ним договориться, чтобы скорее закончилась эта проклятая война", - приводит слова Богачука sport-express.ua.
Напомним, в конце марта Сергей победил Брайана Мендосу и получил титул временного чемпиона.
Ранее промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой.
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