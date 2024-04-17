Богачук назвал бой, за который получил самый большой гонорар в карьере

Украинец проявил себя в титульном поединке.

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) поделился подробностями своей карьеры.

По словам украинца, он получил рекордный гонорар за победу над Брайаном Мендосой (22-4, 16 КО).

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"Это самый большой мой гонорар в карьере. В диапазоне 70-100 тысяч долларов", - сказал Богачук в интервью sport-express.ua.

В конце марта Богачук победил Мендосу решением судей и стал временным чемпионом.

Ранее определился соперник Усика, если бой с Фьюри вновь сорвется.

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