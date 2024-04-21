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Украинец Довбыщенко потерпел поражение в бою с братом Фьюри

Британский боксер выиграл единогласным решением судей.
Сегодня, 07:59
Довбыщенко уступил Фьюри / twitter.com/gbm_sports
Довбыщенко уступил Фьюри / twitter.com/gbm_sports

Украинский представитель супертяжелой весовой категории Константин Довбыщенко (10-16-1, 7 КО) потерпел поражение в бою с бывшим претендентом на титул в дивизионе Хьюи Фьюри (27-3, 15 КО).

Поединок состоялся в рамках вечера бокса, который прошел 20 апреля на арене Magna Centre в Ротерхэме, Великобритания.

На протяжении боя Довбыщенко пытался оказывать давление на оппонента, работая по корпусу, но его действия в основном читались. Британец же легко уходил от атак и сам успешно пробивал.

twitter.com/gbm_sports
twitter.com/gbm_sports

В итоге Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, одержал победу единогласным решением судей со счетом 59:56, 59:56, 59:56.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко уверенно закрыл поражение от Хайме Мунгии, разбив Вона Александера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюи Фьюри

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