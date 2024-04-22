Холифилд лаконично отреагировал на победу Гарсии над Хейни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд прокомментировал победу Райана Гарсии над обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни.

По словам легендарного боксера, победил сильнейший.

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"Это был захватывающий бой. Победил сильнейший", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Гарсия победил Хэйни решением большинства судей, трижды отправив его в нокдаун.

Отметим, Девин сохранит титул WBC, несмотря на поражение.

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