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Богачук оценил вероятность проведения боя с Фундорой

Украинский боксер считает, что поединок возможен, но позже.
Сегодня, 20:59
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Временный чемпион по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о потенциальном бое с обладателем титулов WBO и WBC Себастьяном Фундорой, с которым он должен был изначально встретиться в ринге в последнем поединке, а не с Брайаном Мендосой.

По словам украинского боксера, организовать этот бой реально, но не в ближайшее время.

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"Переключиться с Фундоры на Мендосу, возможно, было непросто, потому что Фундора другой, Фундора особенный. Вы должны быть готовы к нему.

Я говорил многим людям, что Фундора победит в бою против Тима Цзю. Думаю, поединок с Фундорой возможен, но не сейчас, а чуть позже", - приводит слова Богачука BoxingScene.

Ранее промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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