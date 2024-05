Райан Гарсия вызвал Макгрегора на бой на голых кулаках

Боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 KO) заявил о желании провести поединок против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Американец вызвал ирландца на бой на голых кулаках после того, как Конор заявил, что тот должен получить пожизненную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

"Если я увижу Конора Макгрегора, то сломаю ему его чертову лодыжку.

Bare knuckle (ассоциация по боксу на голых кулаках, совладельцем которой стал Конор – прим.). Давай сделаем это, Конор. Победитель получает твой мусорный бренд виски", - написал Гарсия.

If I see Connor mcgregor



I’m going to break your weak ass ankle



You ran from being tested bc you were on Roids



Roadhouse or ROIDRAGE



FUDGE CONNOR CACA BRAIN