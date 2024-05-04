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Райан Гарсия вызвал Макгрегора на бой на голых кулаках

Американец дерзко обратился к звезде UFC.
Сегодня, 12:27
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 KO) заявил о желании провести поединок против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Американец вызвал ирландца на бой на голых кулаках после того, как Конор заявил, что тот должен получить пожизненную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

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"Если я увижу Конора Макгрегора, то сломаю ему его чертову лодыжку.

Bare knuckle (ассоциация по боксу на голых кулаках, совладельцем которой стал Конор – прим.). Давай сделаем это, Конор. Победитель получает твой мусорный бренд виски", - написал Гарсия.

Напомним, Гарсия победил Хэйни раздельным решением судей. Дэвин не потерял свой чемпионский титул, ведь Райан не уложился в вес.

Ранее американец ответил Хэйни по поводу реванша.

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