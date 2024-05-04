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"На его месте я бы тоже не хотел": Гарсия ответил Хэйни по поводу реванша

Боксер оценил слова соперника, что тот больше не заинтересован во втором бое.
Сегодня, 11:59
Гарсия одолел Хэйни / Getty Images
Гарсия одолел Хэйни / Getty Images

Райан Гарсия высказался о реванше против чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, которого он одолел в недавнем бою.

Американский боксер отреагировал на заявление соотечественника, который изменил свое мнение и теперь не хочет повторного поединка, после того как оппонент сдал положительный тест на допинг.

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"Конечно, что он будет против, потому что его лицо все еще в ужасе. Он едва может говорить. На его месте я бы тоже не хотел реванша. Я бы даже не просил отца спасти его.

Отец Девина испортил ему жизнь. Хэйни больше никогда не будет прежним. Я никогда в жизни не употреблял стероиды. Перед боем я только пил текилу и курил травку. Вот и все", - цитирует Гарсию Boxing News 24.

Ранее отец Хэйни гневно отреагировал на позитивный допинг-тест Гарсии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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