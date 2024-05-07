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"Я готов стать чемпионом мира": Гвоздик оценил свои шансы в бою против Бенавидеса

Украинец намерен заполучить титульный поединок.
Сегодня, 10:10
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий бой с Дэвидом Бенавидесом.

По словам украинца, он ждет тяжелее выступление, но уверен, что сможет приблизиться к чемпионскому поясу.

"Я никогда не избегал вызовов, и этот случай не является исключением. 

Бенавидес - боец высочайшего уровня. Это именно то, что мотивирует меня усердно тренироваться каждые день. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен драться с лучшими. Я готов снова стать чемпионом мира", - приводит слова Гвоздика Fight Mag.

Бой Бенавидеса и Гвоздика состоится 15 июня в США.

Напомним, боксеры провели первую дуэль взглядов.

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