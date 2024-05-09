Ломаченко назвал свою задачу на бой с Камбососом

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) поделился мнением по поводу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).

По словам спортсмена с украинским паспортом, они по разным причинам проиграли Девину Хэйни.

Читай также: "Будет выходом на пенсию": Камбосос сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко

"У нас разные стили с Камбососом. Поэтому у нас было два разных результата.

Слишком сложно объяснить, почему так случилось, почему для Камбососа бой с Хейни был тяжелым, и почему он был непростым для меня.

Я не знаю, как объяснить. Но это не столь важно. У нас будет сражение. Мы очень усердно готовились. И как я уже сказал, это будет очень интересно.

Я нетерпением жду завоевания титула IBF. Мне нужно получить титул, а потом я смогу думать о своем будущем", - приводит слова Ломаченко Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что битва взглядов боксеров длилась более трех минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!