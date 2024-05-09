Ломаченко назвал свою задачу на бой с Камбососом
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) поделился мнением по поводу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).
По словам спортсмена с украинским паспортом, они по разным причинам проиграли Девину Хэйни.
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"У нас разные стили с Камбососом. Поэтому у нас было два разных результата.
Слишком сложно объяснить, почему так случилось, почему для Камбососа бой с Хейни был тяжелым, и почему он был непростым для меня.
Я не знаю, как объяснить. Но это не столь важно. У нас будет сражение. Мы очень усердно готовились. И как я уже сказал, это будет очень интересно.
Я нетерпением жду завоевания титула IBF. Мне нужно получить титул, а потом я смогу думать о своем будущем", - приводит слова Ломаченко Top Rank Boxing.
Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.
Ранее сообщалось, что битва взглядов боксеров длилась более трех минут.
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