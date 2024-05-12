Ломаченко одержал первую досрочную победу за почти 3 года

Тогда боксер с украинским паспортом одолел японского спортсмена.

В рамках вечера бокса в Австралии местный Джордж Камбосос встретился с представителем Украины Василием Ломаченко.

Боксер с украинским паспортом деклассировал своего соперника и одержал досрочную победу. Для Василия это первая досрочная победа с июня 2021.

Тогда, почти три года назад, Ломаченко одолел японца Масайоши Накатни в девятом раунде.

С тех пор представитель Украины одолел Ричарда Комни и Джамейна Ортиза и проиграл Дэвину Гейни.

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