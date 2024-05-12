Ломаченко – Камбосос: видео нокаута
ISPORT представляет момент победы боксера с паспортом.
Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) победил Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и стал новым чемпионом мира в легком весе по версии IBF.
Весь бой Ломаченко выглядел гораздо сильнее своего оппонента, а в одиннадцатом раунде он сначала отправил того в нокдаун, а затем и заставил рефери остановить бой, а тренеров австралийца выбросить полотенце.
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV
После боя Ломаченко уже традиционно заставил большинство украинских фанатов ненавидеть себя, когда ни слова не сказал об Украине и войне, которая проходит на территории нашего государства.
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