Ломаченко – Камбосос: видео нокаута

Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) победил Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и стал новым чемпионом мира в легком весе по версии IBF.

Весь бой Ломаченко выглядел гораздо сильнее своего оппонента, а в одиннадцатом раунде он сначала отправил того в нокдаун, а затем и заставил рефери остановить бой, а тренеров австралийца выбросить полотенце.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

После боя Ломаченко уже традиционно заставил большинство украинских фанатов ненавидеть себя, когда ни слова не сказал об Украине и войне, которая проходит на территории нашего государства.

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