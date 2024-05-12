Ломаченко рассказал, что хотел завершить карьеру после поражения Хейни

Боксер считает, что уже все себе доказал.

В рамках вечера бокса в Австралии боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко отправил в нокаут Джорджа Камбососа.

После поединка Василий заявил, что посвящает эту победу и титул чемпиона мира своему отцу.

"Этот титул для него (для отца - прим.). Потому что после Хейни я хотел закончить свою боксерскую карьеру.

Мне это не нужно после этого боя с Хэйни, я сам себе все доказал.

Я все себе доказал в боксе, в этом виде спорта. И мне не надо продолжать.

Но мой отец каждый день присылал мне новости со мной и лучшие моменты моих последних боев. И я чувствую, что он хочет продолжать. Он снова хочет титул. И он сказал мне: «Мы должны сделать это еще раз. Нам нужно снова драться за титул.

И это было трудное решение для меня, потому что я устал. Но я люблю свою семью, люблю и уважаю отца. Он сделал меня в жизни и боксе. Этот титул и победа для моего отца", - сказал Ломаченко.

Напомним, ранее стали известны судейские записки боя Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!