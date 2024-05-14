Фьюри сравнил Владимира Кличко и Александра Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, его предстоящий опонент уступает Владимиру Кличко.

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"Я поехал в Германию, чтобы победить украинца и завоевать все пояса кроме WBC, который был у его брата.

Я собираюсь повторить свой успех, но на этот раз я буду драться далеко не против такого панчера, каким был Владимир Кличко. Мой соперник далеко не такого же размера и не находится на вершине 11 лет. Также он далеко не имеет подобных достижений, какие были у Кличко", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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