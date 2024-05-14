Тайсон Фьюри замечен хромающим и на костылях

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри посетил мероприятия для СМИ перед боем с обладателем титулов WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

"Цыганский король" был замечен хромающим и на костылях.

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Вероятнее всего, это троллинг со стороны британца, ведь до этого и после он передвигался без проблем.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что во время встречи отец Тайсона Джон разбил голову, ударив представителя команды Усика.

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