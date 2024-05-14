Усик объяснил, что стоит на кону его боя с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, для него это самый важный поединок в его карьере.

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"Я накапливаю энергию, потому что суббота, очень важный день для меня. В супертяжелом весе все по-другому. Это не тяжелый вес и мы собираемся определить короля нашей весовой категории.

Многие люди, которые занимаются боксом, имеют возможность выступать в супертяжелом дивизионе. Все мечтают боксировать в этой весовой категории. Это самый популярный вес и в нашем бою определиться король этого дивизиона", - приводит слова Усика Sky Sports.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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