"Усик отбил голову Кличко": Фьюри рассказал про спарринг украинцев

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от боя против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО), который пройдет 18 мая.

По словам британца, он видел спарринг украинца с Владимиром Кличко.

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"Александр более подвижный, у него лучшая работа ног, он лучше использует углы. Однажды я видел, как они спарринговали, и Усик отбил ему голову.

Когда Кличко собирался провести реванш со мной, который так и не состоялся. Он спарринговал с Усиком и тот отбил ему голову", - приводит слова Фьюри BoxNation.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри сравнил Владимира Кличко и Александра Усика.

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