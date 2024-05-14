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Чухаджян - Скарфф: видео битвы взглядов

Украинец может выбороть право на чемпионский бой.
Сегодня, 16:19
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) проведет поединок против британца Гарри Скарффа (13-2, 3 КО).

Боксеры встретились, чтобы провести первую битву взглядов.

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Поединок состоится 17 мая в Германии. На кону будет статус обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым владеет Джарон Эннис.

Ранее Усик объяснил, что стоит на кону его боя с Фьюри.

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