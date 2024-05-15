Усик признался, какой алкогольный напиток выпьет с Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу своих отношений с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
По словам украинца, он не будет пить с британцем пиво, но готов насладиться вином.
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"Это будет отличный бой, потому что он отличный человек. Это действительно так. Он большой, умный, хитрый: "О, после боя нам нужно выпить пива, бла-бла-бла".
Я не буду пить пиво с Фьюри. Возможно, вино", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее Тайсон рассказал, что Александр отбил голову Кличко.
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