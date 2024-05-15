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Промоутер Усика предостерег Фьюри от ошибки, которая может обернуться для него нокаутом

Представитель украинца поразмышлял о предполагаемой стратегии британца на бой.
Сегодня, 12:52
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, предположил, как может вести бой обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

По его мнению, для британца будет ошибочным пытаться одолеть его подопечного ударами по корпусу, к которым восприимчив украинец, как считают в команде соперника. Подобные намерения можгут обернуться против него самого, предупредил Красюк.

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"Что касается Фьюри и его стратегии ударов по корпусу, то, будь я его тренером, я бы не советовал ему искать возможности нанести удар по корпусу Усика.

С таким преимуществом в росте это было бы очень опасно. Как только он откроется для низкого удара, он будет нокаутирован", - сказал Красюк в комментарии Boxing King Media.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также промоутер Усика оценил форму Фьюри перед боем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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