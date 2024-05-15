"Когда человек нервничает, он худеет": Промоутер Усика оценил форму Фьюри перед боем
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его сопернике обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри.
По мнению представителя украинского боксера, британец сильно нервничает перед боем, из-за чего сбросил вес.
Читай также: Усик - Фьюри: на бой утвердили судейский состав
"Когда человек нервничает, он худеет. Это психическое расстройство, потому что вы плохо едите, плохо спите, не отдыхаете. Вот почему ты худеешь", - приводит слова Красюка Boxing News 24/7.
Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Фьюри подтвердил, что проведет два боя с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!