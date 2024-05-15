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"Когда человек нервничает, он худеет": Промоутер Усика оценил форму Фьюри перед боем

Представитель украинца поделился мыслями о состоянии британца.
Сегодня, 08:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его сопернике обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри.

По мнению представителя украинского боксера, британец сильно нервничает перед боем, из-за чего сбросил вес.

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"Когда человек нервничает, он худеет. Это психическое расстройство, потому что вы плохо едите, плохо спите, не отдыхаете. Вот почему ты худеешь", - приводит слова Красюка Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри подтвердил, что проведет два боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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