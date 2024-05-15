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Атлас назвал победителя боя Усик - Фьюри

Специалист выделил главное достижение поединка.
Сегодня, 17:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас заявил, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам специалиста, мир узнает лучщего боксера дивизиона.

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"Прошло 25 лет с тех пор, как у нас был абсолютный чемпион, когда был один парень. Если возвращаться в те времена, ты мог выйти на улицу и спросить: "Эй, кто чемпион мира в супертяжелом весе?", и у людей действительно была возможность вспомнить его имя.

В наше время у людей нет возможности назвать имя. Имен слишком много. Но после этого боя у нас будет одно имя. Я думаю, что это будет Усик", - приводит слова Атласа TheSportsRush.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее WBC представил специальный пояс для победителя боя.

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