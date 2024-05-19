iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей

Ф'юрі - Усику: Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім'єю
Сегодня, 11:38
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри провел короткий разговор с новым абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком сразу после их поединка.

Видео диалога опубликовал Instagram-аккаунт TNT Sports.

Читай также: Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Тайсон: "Ты сильный человек, ты очень хороший человек, мой брат во Христе".

Александр: "Я начал готовиться к тебе еще в 2008 году".

Тайсон: "Спасибо тебе, мой брат. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной".

Александр: "Без проблем, мой друг".

Напомним, ранее сообащлось, что Чисора раскритиковал рефери боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой
Чемпионат мира по хоккею-2024: Швейцария встретится с Канадой и еще три матча игрового дня Чемпионат мира по хоккею-2024: Швейцария встретится с Канадой и еще три матча игрового дня
"Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле?": Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком "Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле?": Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком
Беленюк - о победах Усика и Беринчика: Это просто безумная ночь Беленюк - о победах Усика и Беринчика: Это просто безумная ночь
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура
просмотров

Последние новости

Бокс13:34
Хэй: Если бы Фьюри отправил в нокдаун Усика, то рефери остановил бы бой
Европа и мир13:15
Чемпионат мира по хоккею-2024: Швейцария встретится с Канадой и еще три матча игрового дня
Бокс13:05
"Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле?": Фьюри поставил под сомнение реванш с Усиком
Бокс12:59
Беленюк - о победах Усика и Беринчика: Это просто безумная ночь
Украина12:44
УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура
Бокс12:35
"Речь не о переломе": Промоутер Усика сообщил о его состоянии после боя с Фьюри
Бокс12:20
"Случайно представил новую форму": Полесье отреагировало на выход Усика на бой с Фьюри
Бокс11:58
"Добро пожаловать в семью": Усик похвастался новым поясом, отобранным у Фьюри
Бокс11:40
Равность в точности, раздельное преимущество в джебах и силовых: статистика ударов боя Беринчик - Наваррете
Бокс11:38
Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK