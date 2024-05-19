Фьюри - Усику: Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей

Британский боксер Тайсон Фьюри провел короткий разговор с новым абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком сразу после их поединка.

Видео диалога опубликовал Instagram-аккаунт TNT Sports.

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Тайсон: "Ты сильный человек, ты очень хороший человек, мой брат во Христе".

Александр: "Я начал готовиться к тебе еще в 2008 году".

Тайсон: "Спасибо тебе, мой брат. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной".

Александр: "Без проблем, мой друг".

Напомним, ранее сообащлось, что Чисора раскритиковал рефери боя Усик - Фьюри.

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