"Бесит": Беллью отреагировал на возможное лишение Усика звания абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал новость о том, что абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика вскоре лишат титула IBF сразу после победы над Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, организация должна позволить провести украинцу реванш или назначить ему поединок с лучшим соперником.

"Это причина, по которой мой великий вид спорта стреляет себе в ногу! Зачем Усик должен освобождать пояс? Он лучший супертяяжеловес планеты и только что это показал.

Пусть он проведет реванш или подерется с лучшим претендентом. Все очень просто! Бесит политика этого спорта", - написал Беллью на своей странице в Х.

This is the reason my great sport continues to shoot itself in the foot! Why does he need to vacate? He’s the best heavyweight in world and just showed it! Let him do the rematch or fight the best contender! SIMPLE REALLY! Infuriating the politics of the sport! 😡 https://t.co/xZjG3ktN3E