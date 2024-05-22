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"Король вернется": Уайлдер сделал дерзкое заявление

Американец выйдет в ринг с китайским супертяжеловесом.
Вчера, 22:10
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Американский супертяж Деонтей Уайлдер высказался о поединке против Чжана Чжилея.

По словам панчера, он намерен стать первым, кто нокаутирует китайца.

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"1 июня наступит откровение. Я чувствую, что готов к этому бою. Я должен вернуться на свой уровень, туда, где я уже был. Я совершал ошибки и был слепым, что не видел этого.

Все закончится быстро и нокаутом. Не могу дождаться, когда 1 июня король вернется", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Отметим, что Уайлдер и Чжилей в своих последних поединках проиграли Джозефу Паркеру.

Ранее Деонтей заявил, что хочет провести четвертый бой с Фьюри.

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