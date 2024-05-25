Черкашин досрочно победил Коту, заставив соперника выбросить белое полотенце

Украинский боксер средней весовой категории Федор Черкашин (24-1, 15 KO) одержал 15-ю досрочную победу в профессиональной карьере.

Спортсмен, который выступает под польским флагом, провел поединок в Жешуве. Он победил мексиканца Хорхе Кота (31–6, 28 КО).

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Черкашин избивал своего оппонента, а в седьмом раунде угол мексиканца выбросило полотенце. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Ранее сообщалось, что епобежденный Рогава одолел Вудса, впервые в карьере не завершив бой досрочно.

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