"Не верю": Тренер объяснил, почему реванш Усик - Фьюри не состоится в изначально запланированные сроки
Известный американский тренер Тедди Атлас усомнился в вероятности проведения реванша между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в октябре этого года.
По его мнению, украинский и британский боксеры просто не успеют восстановиться ко второму поединку.
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"Забудьте о том, с кем дальше будет драться Фьюри. У них должен состояться реванш. Я не верю, что он пройдет в октябре. После всего, что эти парни прошли в физическом плане, а еще у них было три тренировочных лагеря кряду. Поединок должен был состояться, но этого не произошло. Тайсон Фьюри получил урон. Затем он получил рассечение, и бой перенесли во второй раз.
Я сомневаюсь, что они подерутся через пять месяцев в октябре. Я сомневаюсь, что физически они будут готовы снова это сделать. Я не могу в это поверить. Они говорят об этом, эта дата прописана в контракте, но контракты насколько хороши, как чернила на бумаге. А чернила можно перечеркнуть", - приводит слова Атласа Boxing News 24.
Ранее промоутер назвал следующего соперника Фьюри после реванша с Усиком.
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