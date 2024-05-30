Менеджер Фьюри озвучил свой результат первого боя с Усиком

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил поражение своего клиента раздельным решением судей в бою с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Представитель британского боксера считает, что в том поединке должны были зафиксировать ничью.

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"Приятно видеть, что Тайсон проводит время с семьей и детьми. Он не расстроен из-за поражения. Возможно, он сделал несколько ошибок, но я так не думаю. Это был тяжелый бой. Я считаю, что там была ничья.

Второй поединок будет большим, как "Грохот в джунглях" или "Триллер в Маниле". Я думаю, что реванш снова соберет полную арену", - цитирует Брауна Boxing Social.

Напомним, ранее была озвучена дата реванша Усика и Фьюри.

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