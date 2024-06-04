Беринчик встретился с Виталием Кличко

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0, 9 KO) встретился с мэром Киева и бывшим чемпионом мира Виталием Кличко.

Политик, а в прошлом легендарный спортсмен, вручил Беринчику благодарность.

"Встреча чемпионов. Чемпион мира WBO Денис Беринчик с командой посетили легенду сверхтяжелого дивизиона, мэра Киева Виталия Кличко", - говорится в заявлении компании K2 Promotions Ukraine.

Напомним, Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины.

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