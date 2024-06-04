"Твой пояс - мой пояс": Беринчик дерзко обратился к Стивенсону

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0, 9 KO) вызвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона (21-0, 10 КО).

Украинский боксер записал обращение к американцу.

"Эй, Шакур. Как дела, бро? Я иду за тобой. Твой пояс – мой пояс. Мне по**й", – сказал Беринчик.

Напомним, 18 мая Денис одержал победу над Эмманунелем Наваррете и завоевал чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Беринчик встретился с Виталием Кличко.

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