"Твой пояс - мой пояс": Беринчик дерзко обратился к Стивенсону
Украинец оставил послание для звезды бокса.
Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0, 9 KO) вызвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона (21-0, 10 КО).
Украинский боксер записал обращение к американцу.
"Эй, Шакур. Как дела, бро? Я иду за тобой. Твой пояс – мой пояс. Мне по**й", – сказал Беринчик.
Напомним, 18 мая Денис одержал победу над Эмманунелем Наваррете и завоевал чемпионский пояс.
Ранее сообщалось, что Беринчик встретился с Виталием Кличко.
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