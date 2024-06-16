Дэвис защитил чемпионский титул, нокаутировав Мартина

В ночь на воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе состоялся поединок между Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Фрэнком Мартином (18-0, 12 KO).

На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе, который Танк успешно и защитил.

Судьба титула решилась в восьмом раунде, в котором Дэвис жестко нокаутировал своего соперника и продолжил свою беспроигрышную серию.

Следующим соперником американца может стать Денис Беринчик или Василий Ломаченко, владеющие другими поясами в этом дивизионе.

Тем же вечером Александр Гвоздик уступил в титульном бою Давиду Бенивидесу.

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