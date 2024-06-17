Усик поддержал Гвоздика после поражения от Бенавидеса

Украинец Александр Гвоздик потерпел поражение единогласным решением судей от американца Давида Бенавидеса в бою за вакантный титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

После неудачи его поддержал абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик, совместное фото с которым украинский боксер опубликовал у себя в Instagram.

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"Отдыхаем с Усиком после боя", - написал Гвоздик.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гвоздик - Бенавидес.

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