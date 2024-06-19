Легендарный Холифилд назвал своего сильнейшего соперника

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд назвал трех сильнейших хевивейтеров, с которыми он дрался.

По словам легендарного американца, ему труднее всего пришлось против Джорджа Формана, Леннокса Льюиса и Риддика Боу.

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"Из всех с кем я дрался, я бы сказал, что Джордж Форман был самым сильным боксером. А за ним Леннокс Льюис и Риддик Боу.

Я мог оттолкнуть кого угодно, это не было проблемой. Но я не мог оттолкнуть Джорджа. Надо было его обойти", - приводит слова Холифилда Seconds Out.

Напомним, Холифилд победил Формана решением судей.

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