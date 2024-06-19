Леннокс Льюис назвал супертяжеловеса, который бил сильнее Кличко и Майка Тайсона
Именитый британца выбрал среди своих прошлых соперников.
Легендарный боксер Леннокс Льюис назвал боксера, у которого был сильнейший удар.
По словам именитого спортсмена, у Шеннона Бриггса был очень сильный удар.
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"Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости, но Бриггс, бесспорно, знал, как использовать свой вес для удара. К сожалению, когда он столкнулся со мной, его мощности было недостаточно.
Фанаты могли ожидать, что я назову Макколла или Рахмана, однако я хорошо был настроен на бои против обоих", - приводит слова Леннокса Льюиса Seconds Out.
Ранее легендарный Холифилд назвал своего сильнейшего соперника.
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