"Он продолжал избивать его": Валлин рассказал, как Фьюри победить Усика

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-2, 14 KO) высказался о реванше Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

По словам спортсмена, "Цыганский король" допустил ошибку в первом бою, за что поплатился.

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"Это тяжелый бой. Просто посмотрев на Фьюри – он большой парень, поэтому ему нужно будет держать Усика как можно дальше от себя и перебоксировать его.

Он должен держать его как можно дальше, но Усик – сложный соперник, он очень хороший боец. То, как он в прошлый раз нанес ущерб Тайсону, было поразительным. Меньший парень, поднявшийся из тяжелого веса, нанес Фьюри такой вред и почти нокаутировал его.

Фьюри должен быть очень умным и держать его немного дальше от себя, использовать свои длинные руки, а когда он приближается – сковать его и опереться на него. Но в прошлый раз он пытался его удержать, Усик вырвался и просто продолжал избивать", - приводит слова Валлина talkSPORT.

Реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

Ранее Тайсон назвал боксера, с которым никогда не проведет бой.

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