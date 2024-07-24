"Где он был пару лет назад?": Богачук разнес Дэвиса после срыва боя с Ломаченко

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился мнением о том, что Василий Ломаченко отказался от поединке с Джервонтой Дэвисом.

По словам боксера, американец должен был выйти в ринг с украинцем несколько лет назад, но сейчас Лома уже не сможет показать максимум из-за возраста.

Читай также: Богачук: Думаю, что Ломаченко завершит карьеру

"Ломаченко стар. Где был Джервонта пару лет назад, когда Ломаченко был лучшим? Сейчас, когда Василий постарел и перестал быть сильнее, многие хотят подраться с ним: "Погнали, Ломаченко". Где был этот парень несколько лет назад, когда Ломаченко находился в пиковой форме?

Сейчас Ломаченко не чувствует себя слишком сильным. Он чувствует себя немного уставшим. Безусловно, он стар. Ему 36 лет. У него была продолжительная и большая карьера. Он усердно работает 30 лет. Он выступал на двух Олимпиадах, у него долгая профессиональная карьера. Он устал. Бросьте, ребята. Он не робот. Он такой же человек, как и мы. Ему нужен отдых", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!