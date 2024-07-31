Названо главное условие для боя Фьюри - Джошуа

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке своего клиента против Тайсона Фьюри.

По словам функционера, такой бой можно будет организовать, если боксеры победят в своих следующих противостояниях.

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"В реальности, если Джошуа победит Даниэля Дюбуа 21 сентября а Тайсон Фьюри победит Александра Усика в их реванше 21 декабря, то тогда этот поединок будет следующим. Этот бой станет унификацией за звание абсолютного чемпиона.

Его Превосходительство гарантирует, что этот поединок организуют. Если один из них проиграет, то этот бой все равно можно устроить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на отличном моменте в супертяжелом весе. Благодаря Riyadh Season мы видим, как в хэвивейте делают потрясающие бои", - приводит слова промоутера Eurosport.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

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