iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Названо главное условие для боя Фьюри - Джошуа

Хирн отметил роль Александра Усика в организации поединка.
Сегодня, 17:30
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / badlefthook.com
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / badlefthook.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке своего клиента против Тайсона Фьюри.

По словам функционера, такой бой можно будет организовать, если боксеры победят в своих следующих противостояниях.

Читай также: "Усик, я тебя предупредил": Фьюри оставил послание украинцу перед реваншем

"В реальности, если Джошуа победит Даниэля Дюбуа 21 сентября а Тайсон Фьюри победит Александра Усика в их реванше 21 декабря, то тогда этот поединок будет следующим. Этот бой станет унификацией за звание абсолютного чемпиона.

Его Превосходительство гарантирует, что этот поединок организуют. Если один из них проиграет, то этот бой все равно можно устроить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на отличном моменте в супертяжелом весе. Благодаря Riyadh Season мы видим, как в хэвивейте делают потрясающие бои", - приводит слова промоутера Eurosport.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
Атлетико приблизился к подписанию альтернативы Довбику Атлетико приблизился к подписанию альтернативы Довбику
Гватемала выиграла первое олимпийское золото в истории Гватемала выиграла первое олимпийское золото в истории
Легенда Каролина Харрикейнс объявила о завершении карьеры Легенда Каролина Харрикейнс объявила о завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Бокс18:12
Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
Европа17:59
Атлетико приблизился к подписанию альтернативы Довбику
Олимпийские игры17:49
Гватемала выиграла первое олимпийское золото в истории
НХЛ17:39
Легенда Каролина Харрикейнс объявила о завершении карьеры
Бокс17:30
Названо главное условие для боя Фьюри - Джошуа
НБА17:13
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Атланта отчисляет, Сакраменто, Портленд и Никс - подписывают
Европа17:12
Саудовский клуб нашел альтернативу Эдерсону
Олимпийские игры17:07
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус квалифицировалась в финал
Европа17:05
Арсенал рассматривает возможность расширения Эмирейтс
Олимпийские игры17:05
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Пуэрто-Рико - Сербия, США - Южный Судан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK