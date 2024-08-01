Райан Гарсия анонсировал бой с Пакьяо

Американский боксер Райан Гарсия сообщил, что проведет выставочный бой против легендарного филиппинского ветерана Мэнни Пакьяо.

По словам спортсмена, поединок состоится в конце года.

Читай также: Усик спрогнозировал, кто победит в бою Джошуа - Дюбуа

"Я был в Японии, чтобы согласовать дату боя с Мэнни Пакьяо. Да, я подерусь с ним. Я впервые анонсирую этот поединок. Да, он будет выставочным. Я подерусь с Мэнни Пакьяо, ребята, давайте сделаем это.

Этот бой скоро состоится. Я пытаюсь определить дату. Это наверняка произойдет в конце года. Так что я пытаюсь быть более сосредоточенным, бросить пить и прекратить делать много вещей, которые я делал", - приводит слова американца Boxing News.

Райан Гарсия сейчас отбывает дисквалификацию за положительный допинг-тест в преддверии поединка против Девина Хэйни.

Ранее была названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!