Хирн предсказал соперника Дэвиса после срыва боя против Ломаченко

Промоутер допустил, почему не состоялся поединок американца и украинца.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о будущем чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

По словам функционера, американец получит поединок после срыва боя с Василием Ломаченко.

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"Если сделка была неправильной, и Ломаченко не был особо настроен на этот бой, то он из тех парней, которые уйдут и оставят это. Поэтому он решил отказаться от этого поединка.

Будет интересно посмотреть, что "Танк" сделает дальше. Я полагаю, что он подерется с победителем боя Крус - Валенсуэла в эту субботу, но посмотрим", - приводит слова Хирна Seconds Out.

Ранее Стивенсон оценил шансы на бой с Ломаченко.

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