Назван соперник, после которого Джошуа завершит карьеру

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем британца.

По словам специалиста, Эй Джей намерен отобрать титул IBF у Даниэля Дюбуа, а затем дважды победить победителя реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Джошуа сейчас в лучшей форме в своей жизни, любит бокс и очень счастлив. Пока это так, то нужно продолжать в том же духе.

Лично я хочу увидеть, как Энтони победит Даниэля Дюбуа, а затем дважды встретится с победителем боя Усик - Фьюри. Представьте, что он выиграл их, а после этого объявил о завершении карьеры. Это было бы невероятно", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Усик спрогнозировал, кто победит в бою Джошуа - Дюбуа.

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