"Снимешь подушки с рук": украинский боец вызвал Беринчика на бой на голых кулаках
Украинский боец Бовар Ханаков вызвал чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика (19-0, 9 KO) на бой на голых кулаках.
Спортсмен опубликовал пост в Instagram.
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"Денис, я слышал, что кулачные бои тебе понравились, и ты можешь вернуться в этот вид спорта. Когда ты снимешь подушки с рук, я думаю, что наше с тобой противостояние войдет в историю этого спорта.
Ничего личного, только спортивный интерес. Давай сделаем историю. Друзья, как вам это противостояние?", – написал Ханаков.
Отметим, что Беринчик сделал репост этого сообщения.
Ранее промоутер раскрыл планы Беринчика после завоевания чемпионства.
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