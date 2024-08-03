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"Снимешь подушки с рук": украинский боец вызвал Беринчика на бой на голых кулаках

Ханаков желает получить поединок с чемпионом мира по боксу.
Сегодня, 08:45
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk

Украинский боец ​​Бовар Ханаков вызвал чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика (19-0, 9 KO) на бой на голых кулаках.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram.

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"Денис, я слышал, что кулачные бои тебе понравились, и ты можешь вернуться в этот вид спорта. Когда ты снимешь подушки с рук, я думаю, что наше с тобой противостояние войдет в историю этого спорта.

Ничего личного, только спортивный интерес. Давай сделаем историю. Друзья, как вам это противостояние?", – написал Ханаков.

Отметим, что Беринчик сделал репост этого сообщения.

Ранее промоутер раскрыл планы Беринчика после завоевания чемпионства.

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