Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой
Мозес Итаума намерен стать чемпионом мира.
Топовый проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума изъявил желание провести поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком.
19-летний боксера уверен, что готов к противостоянию с украинцем.
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"Я хочу бой с Усиком. Я хочу все титулы, не важно, какой путь на меня ждет.
Я рос и смотрел на Усика. Он владеет всеми титулами, но я не говорю, что уже желаю боя с ним, ведь я еще далек от этого", – сказал Итаума для iFL TV.
Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.
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