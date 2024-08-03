Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой

Топовый проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума изъявил желание провести поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком.

19-летний боксера уверен, что готов к противостоянию с украинцем.

Читай также: Стивенсон сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

"Я хочу бой с Усиком. Я хочу все титулы, не важно, какой путь на меня ждет.

Я рос и смотрел на Усика. Он владеет всеми титулами, но я не говорю, что уже желаю боя с ним, ведь я еще далек от этого", – сказал Итаума для iFL TV.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!