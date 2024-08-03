Кроуфорд или Усик: Алгиери назвал лидера рейтинга pound-for-pound

Бывший чемпион первого полусреднего веса Крис Алгиери поделился мнением по поводу лучшего бойца рейтинга pound-for-pound.

По словам эксперта, Кроуфорд может вернуть себе первую позицию этого рейтинга, сместив Александра Усика.

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"Кроуфорд наряду с Усиком являются лучшими бойцами в мире. Все же тот факт, что Теренс не был активен, усложняет задачу, чтобы поставить его на первое место, а недавняя победа Александра Усика над Тайсоном Фьюри делает все еще сложнее. Даже Кроуфорд говорил об уважении, которого заслуживает Усик.

Списки с лучшими бойцами зачастую пишутся с позиции: "Что ты сделал за последнее время?". После субботнего боя Кроуфорд снова может подняться на первую позицию, но до тех пор все аргументы в пользу Усика", - приводит слова Алгиери Boxing Scene.

Ранее Усик сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

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