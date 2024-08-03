Баколе назвал условие, при котором Фьюри нокаутирует Усика в реванше

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам боксера, британец может досрочно победить украинца.

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"Меня удивило, что Усик победил Фьюри. Усик поразил, но и Тайсон удивил своим выступлением. Он игрался. Ему следовало сфокусироваться, как в реванше с Уайлдером. Если он выйдет на реванш с этой ментальностью, то я думаю, что он остановит Усика так же, как Дентеея. Дело в том, что в реванше с Уайлдером мы увидели другого Фьюри - сосредоточенного, вышедшего побеждать.

Когда ты прячешь руки за спиной и не двигаешься, это показывает, что ты не сфокусирован. Один раунд все изменил. Один левый хук все изменил. Хочу, чтобы Фьюри был сосредоточен и не игрался. Усик будет на сто процентов сфокусирован на том, чтобы выиграть бой. Так что ты должен быть таким же", - сказал Баколе для Sky Sports.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

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