"Не дисциплинированный вне ринга": Гвоздик высказался о будущем Беринчика

Именитый боксер верит, что Денис не сказал своего последнего слова.

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением по поводу Дениса Беринчика.

По словам спорстмена, соотечественник не достиг своего максимума после того, как стал чемпионом мира.

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"Почему максимум? Когда боксеры становятся чемпионами мира, то они сразу добавляют 20% к своему мастерству. Это связано с ментальным восприятием ситуации – когда чувствуешь себя чемпионом.

Мы еще можем увидеть очень крутые бои в исполнении Дениса. Слышал, что Беринчик не очень дисциплинирован вне ринга, но в ринге – это 100% дисциплинированный боксер. Сегодня он может конкурировать с топовыми легковесами: и со Стивенсоном, и с Джервонтой.

С Ломаченко? Вряд ли этот бой состоится. Беринчик и Ломаченко – это бывшие партнеры по команде и друзья. Но если это их будет устраивать, то я бы этот бой точно посмотрел. Еще один момент. Деньги-то не украинцы будут платить за шоу, а в США будет мало заинтересованных зрителей посмотреть этот поединок, чтобы на этом смогли заработать промоутеры и функционеры", - сказал Гвоздик в интервью sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что украинский боец вызвал Беринчика на бой на голых кулаках.

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