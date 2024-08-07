Гвоздик оценил шансы Хижняка стать олимпийским чемпионом-2024

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2024 по боксу, в котором украинец Александр Хижняк встретится с казахом Нурбеком Оралбаем.

По словам опытного спортсмена, украинец является фаворитом боя.

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"Хижняк – безусловный фаворит, как и каждого поединка на Олимпиаде. Будет тяжелый бой, потому что это финал, но снова победит Саша. И если он выступит на еще одной Олимпиаде и чемпионате мира, то я заранее дам вам прогноз – Хижняк снова всех победит".

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"Недооценка? Саша прессинговал, молотил бразильца, выкладывался на полную. Но это бокс, такое случается. Почему он не засушил бой, когда уверенно вел по очкам, а продолжал идти вперед? Хижняк никогда не сушил бои, потому что не умеет этого делать. Саша – все свои поединки проводит в высоком темпе первым номером", - сказал Александр в интервью sport-express.ua.

Бой Александр Хижняк – Нурбек Оралбай состоится 7 августа в 23:51 по киевскому времени.

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