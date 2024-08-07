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Гвоздик оценил шансы Хижняка стать олимпийским чемпионом-2024

Украинец не сомневается в успехе соотечественника.
Сегодня, 12:31
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2024 по боксу, в котором украинец Александр Хижняк встретится с казахом Нурбеком Оралбаем.

По словам опытного спортсмена, украинец является фаворитом боя.

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"Хижняк – безусловный фаворит, как и каждого поединка на Олимпиаде. Будет тяжелый бой, потому что это финал, но снова победит Саша. И если он выступит на еще одной Олимпиаде и чемпионате мира, то я заранее дам вам прогноз – Хижняк снова всех победит".

Гвоздик вспомнил финал прошлой Олимпиады, когда Хижняк проиграл нокаутом бразильцу Эберту Консейсану

"Недооценка? Саша прессинговал, молотил бразильца, выкладывался на полную. Но это бокс, такое случается. Почему он не засушил бой, когда уверенно вел по очкам, а продолжал идти вперед? Хижняк никогда не сушил бои, потому что не умеет этого делать. Саша – все свои поединки проводит в высоком темпе первым номером", - сказал Александр в интервью sport-express.ua.

Бой Александр Хижняк – Нурбек Оралбай состоится 7 августа в 23:51 по киевскому времени.

Ранее Гвоздик оценил шансы Ломаченко против Стивенсона и Дэвиса.

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